Трамп відреагував на згадку свого імені в листах Епштейна, опублікованих демократами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею

Президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так демократи намагаються відвернути увагу від своїх провалів, пише «Главком».

«Демократи знову намагаються згадати про містифікацію Джеффрі Епштейна, бо вони зроблять усе, щоб відвернути увагу від того, як погано вони впоралися з шатдауном та багатьма іншими темами. Тільки дуже поганий або дурний республіканець потрапить у цю пастку.

Демократи коштували нашій країні 1,5 трильйона доларів своїми нещодавніми витівками жорстокого закриття нашої країни, водночас наражаючи багатьох на небезпеку – і вони повинні заплатити справедливу ціну.

Не повинно бути жодних відволікань на Епштейна чи щось інше, і будь-які республіканці, які беруть участь у цьому, повинні зосередитися лише на відкритті нашої країни та виправленні величезної шкоди, завданої демократами!», – написав Трамп.

Варто зазначити, що Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом. В електронному листі до Максвелл від квітня 2011 року йдеться: «Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкає, – це Трамп… [Жертва] провела кілька годин у моєму будинку з ним». На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: «Я думала про це…»

Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре – одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні. Республіканці звинувачують демократів у приховуванні її імені, оскільки Джуффре не винила Трампа в будь-яких протиправних діях.

Другий оприлюднений документ містить листування між Епштейном та Майклом Вольфом датоване кінцем січня 2019 року. У ньому Епштейн згадував твердження Трампа про те, що він просив Епштейна відмовитися від членства в клубі Мар-а-Лаго.

«Трамп сказав, що попросив мене відмовитися від членства, [хоча] я ніколи не був членом… Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це», – зазначено в листі.

У третьому електронному листі, опублікованому комітетом, Майкл Вольф нібито написав Епштейну 15 грудня 2015 року з темою «Попередження». Це був день дебатів республіканців на CNN, зазначає видання. «Я чув, що CNN планує сьогодні ввечері запитати Трампа про його стосунки з вами – або в ефірі, або після дебатів», – нібито написав Вольф Епштейну.

На це Епштейн відповів: «Якщо ми зможемо підготувати для нього відповідь, як ви думаєте, якою вона має бути?». Ось, що нібито запропонував Вольф:

«Я думаю, ви повинні дозволити йому повіситися. Якщо він скаже, що не був у літаку або в будинку, це дасть вам цінний піар і політичний капітал. Ти можеш підвісити його так що це потенційно принесе тобі позитивну вигоду, або – якщо дійсно виглядає, що він може виграти – ти можеш врятувати його, створивши борг. Звичайно, можливо, що, коли його запитають, він скаже, що Джеффрі – чудовий хлопець, який отримав несправедливе ставлення і є жертвою політкоректності, яка буде заборонена в режимі Трампа».

Теги: Дональд Трамп скандал торгівля людьми

Соціум
