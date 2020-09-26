Байден вважає Лукашенка диктатором, якому потурає Трамп



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Байден підтримує мирні акції протесту в Білорусі і вважає необхідним проведення нових виборів

Проведену за зачинену дверима церемонію інавгурації Лукашенка, кандидат від Демократичної партії вважає «фіктивною»

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Джо Байден розкритикував чинного президента Дональда Трампа за те, що він не реагує на ситуацію в Білорусі, де після не визнаних опозицією виборів 9 серпня режим Олександра Лукашенка переслідує тисячі людей і де є сотні політв’язні.

Його заяву ранком 26 вересня 2020 року передала агенція Reuters.

«Президент Трамп відмовляється висловлюватися проти дій Лукашенка або пропонувати свою підтримку демократичному руху», – сказав Байден, назвавши білоруського правителя диктатором.

Проведену за зачинену дверима церемонію інавгурації Лукашенка, яка відбулася 23 вересня, кандидат від Демократичної партії вважає «фіктивною».

«Президент, який ховається в страху від власних громадян, відмовляючись прийняти волю народу, є слабким, незаконним самодержцем, а не сильним лідером», – сказав Байден у своїй заяві.

Байден додав, що підтримує мирні акції протесту в республіці й вважає необхідним проведення нових виборів. Він також вимагає від білоруської влади звільнити затриманих лідерів опозиції, яких він назвав політичними в’язнями.

Як повідомлялося, головний суперник чинного президента США на майбутніх виборах Джо Байден прокоментував вибори в Білорусі та наступні протести в країні. Кандидат в президенти США підтримав протестувальників і закликав Лукашенка утриматися від насильства.

Нагадаємо, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв Росії «наслідки» за втручання у внутрішні справи країни. Байден заявив, що не дозволить порушувати суверенітет США.

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