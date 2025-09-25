Головна Світ Політика
Один із найближчих соратників Трампа залишає Білий дім – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Один із найближчих соратників Трампа залишає Білий дім – Axios
Президент США Дональд Трамп та його соратник Тейлор Будович
Заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович покидає посаду заради нової роботи, але її подробиці не розголошуються 

Заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович, один із найближчих соратників Дональда Трампа, йде у відставку. Це є найгучнішою кадровою зміною за другий президентський термін Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Будович вважається ключовим архітектором комунікаційної стратегії Трампа. Саме він допомагав розробляти та поширювати прості, емоційні та часто провокаційні меседжі, що знаходили відгук у медіа та серед виборців. Як головний радник з комунікацій, він забезпечував стабільну взаємодію із засобами масової інформації та формував образ Трампа як «лідера, який повертає Америці велич».

Ця відставка стала несподіванкою, адже, на відміну від першого терміну, другий відзначається значною кадровою стабільністю. Відомо, що Будович покидає посаду заради нової роботи, але її подробиці не розголошуються.

Нагадаємо, що після першого президентського терміну Трампа Будович виконував обов’язки його речника, а потім очолив політичний комітет MAGA Inc. Він повернувся в команду Трампа під час передвиборчої кампанії 2024 року та знову отримав високу посаду в Білому домі після його перемоги.

Нагадаємо, консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня.

Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.

Чарлі Кірк – блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США.

Раніше стало відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

