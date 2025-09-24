Головна Світ Політика
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з американським лідером
фото: Getty Images

Зал аплодував, коли Зеленський завершив свою промову та залишив трибуну

Президент України Володимир Зеленський, завершуючи свою промову на Генасамблеї ООН, заявив, що 23 вересня мав «гарну» зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію виступу. 

«Я також розмовляв з багатьма іншими сильними лідерами, і разом ми можемо багато чого змінити. Звичайно, ми робимо все, щоб Європа справді допомагала, і ми розраховуємо на Сполучені Штати», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що мир «залежить від усіх нас». «Не мовчіть, поки Росія продовжує затягувати цю війну. Будь ласка, висловлюйтеся та засудіть це, будь ласка, приєднуйтесь до нас у захисті життя та міжнародного правопорядку», – додав він.

Зал аплодував, коли Зеленський завершив свою промову та залишив трибуну.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.

До слова, 24 вересня президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, наразі така реальність, що зброя вирішує, хто виживе. Він додав, що міжнародне право не діє повною мірою без потужних друзів. «Навіть наявність друзів не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки – друзі і зброя», – сказав президент.

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп ООН

