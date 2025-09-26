Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
Трамп вважає, що такий крок може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом»
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголошував, що відновлення смертної кари було пріоритетом для його адміністрації з першого дня її роботи

У четвер, 25 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон. Про це інформує «Главком», посилаючись сайт адміністрації.

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

«Відновлення смертної кари є пріоритетом для моєї адміністрації з першого дня її роботи відповідно до Указу 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки)», – йдеться у тексті нового указу.

У документі наголошується, що Генеральний прокурор і прокурор Сполучених Штатів по округу Колумбія зобов'язані повністю забезпечувати дотримання федерального законодавства щодо смертної кари в окрузі Колумбія. Вони мають домагатися винесення смертного вироку у всіх відповідних випадках, коли після всебічного вивчення доказів та іншої інформації, що стосується справи, застосовні фактори виправдовують винесення такого вироку.

Як повідомлялося, заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович, один із найближчих соратників Дональда Трампа, йде у відставку. Це є найгучнішою кадровою зміною за другий президентський термін Трампа. 

Будович вважається ключовим архітектором комунікаційної стратегії Трампа. Саме він допомагав розробляти та поширювати прості, емоційні та часто провокаційні меседжі, що знаходили відгук у медіа та серед виборців. Як головний радник з комунікацій, він забезпечував стабільну взаємодію із засобами масової інформації та формував образ Трампа як «лідера, який повертає Америці велич».

До слова, президент США Дональд Трамп замінив портрет колишнього президента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фотографію пристрою, що автоматично ставить підпис Байдена.

Теги: США Дональд Трамп Колумбія смертна кара Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Вітакер: Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася
США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО
30 серпня, 05:32
Мітинг проти розгортання військ нацгвардії у Вашингтоні
У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії
7 вересня, 01:55
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
12 вересня, 08:10
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
15 вересня, 11:45
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Експертка по губах розповіла про розмови короля Чарльза і Трампа
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
18 вересня, 11:44
Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей
Зеленський провів зустріч із конгресменами США: обговорили злочини Росії та допомогу Україні
Вчора, 14:37
Трамп та дружина Кірка були схвильованими
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка
22 вересня, 10:37

Політика

Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua