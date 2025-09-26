Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні

Трамп вважає, що такий крок може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом»

Дональд Трамп наголошував, що відновлення смертної кари було пріоритетом для його адміністрації з першого дня її роботи

У четвер, 25 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон. Про це інформує «Главком», посилаючись сайт адміністрації.

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

«Відновлення смертної кари є пріоритетом для моєї адміністрації з першого дня її роботи відповідно до Указу 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки)», – йдеться у тексті нового указу.

У документі наголошується, що Генеральний прокурор і прокурор Сполучених Штатів по округу Колумбія зобов'язані повністю забезпечувати дотримання федерального законодавства щодо смертної кари в окрузі Колумбія. Вони мають домагатися винесення смертного вироку у всіх відповідних випадках, коли після всебічного вивчення доказів та іншої інформації, що стосується справи, застосовні фактори виправдовують винесення такого вироку.

Як повідомлялося, заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович, один із найближчих соратників Дональда Трампа, йде у відставку. Це є найгучнішою кадровою зміною за другий президентський термін Трампа.

Будович вважається ключовим архітектором комунікаційної стратегії Трампа. Саме він допомагав розробляти та поширювати прості, емоційні та часто провокаційні меседжі, що знаходили відгук у медіа та серед виборців. Як головний радник з комунікацій, він забезпечував стабільну взаємодію із засобами масової інформації та формував образ Трампа як «лідера, який повертає Америці велич».

До слова, президент США Дональд Трамп замінив портрет колишнього президента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фотографію пристрою, що автоматично ставить підпис Байдена.