Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
Трамп готовий до введення більш жорстких санкцій проти Росії
фото: The White House/Facebook

Американський лідер готовий збільшити економічний тиск на РФ через війну в Україні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Журналісти запитали в американського лідера, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до «другого етапу» обмежень.

«Так, я готовий», – відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессант заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на Москву. Проте він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили і європейські партнери.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.

А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.

