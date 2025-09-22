Головна Світ Політика
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
фото: Al Jazeera

Трамп пригрозив наслідками Афганістану, якщо він не виконає його вимогу і не поверне США авіабазу

Головний командувач армії Талібану відхилив вимогу президента США Дональда Трампа повернути авіабазу Баграм США. За словами військового, будь-яка ворожість викличе «найсильнішу» відповідь.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Афганістан повністю незалежний, ним керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора», – заявив начальник штабу збройних сил Фасіхуддін Фітрат на заході в Кабулі на державному телебаченні.

Раніше Трамп пригрозив наслідками Афганістану, якщо він не виконає його вимогу. «Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував – Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі!!!» – написав він. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі. «Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так», – каже він.

Американський президент додав, що США мають намір повернути контроль над авіабазою в Баграмі. «До речі, ми намагаємося повернутися туди. Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей», – додав президент США.

Баграм, колись найбільша військова база США в Афганістані, перебуває під контролем Талібану з моменту повернення влади угрупованням після виведення американських військ за укладеною угодою. Як відомо, 31 серпня 2021 року США остаточно вивели свої війська з Афганістану.

Як відомо, Талібан зараз використовує Баграм для демонстрації захопленої військової техніки, включно з транспортними засобами, поставленими США, та зброєю, залишеною після виведення військ. База стала символом їхньої перемоги та регулярно демонструється під час офіційних візитів та військових парадів.

Теги: Талібан Дональд Трамп Афганістан

