Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм

Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі

Трамп пригрозив наслідками Афганістану, якщо він не виконає його вимогу і не поверне США авіабазу

Головний командувач армії Талібану відхилив вимогу президента США Дональда Трампа повернути авіабазу Баграм США. За словами військового, будь-яка ворожість викличе «найсильнішу» відповідь.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Афганістан повністю незалежний, ним керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора», – заявив начальник штабу збройних сил Фасіхуддін Фітрат на заході в Кабулі на державному телебаченні.

Раніше Трамп пригрозив наслідками Афганістану, якщо він не виконає його вимогу. «Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував – Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі!!!» – написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі. «Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так», – каже він.

Американський президент додав, що США мають намір повернути контроль над авіабазою в Баграмі. «До речі, ми намагаємося повернутися туди. Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей», – додав президент США.

Баграм, колись найбільша військова база США в Афганістані, перебуває під контролем Талібану з моменту повернення влади угрупованням після виведення американських військ за укладеною угодою. Як відомо, 31 серпня 2021 року США остаточно вивели свої війська з Афганістану.

Як відомо, Талібан зараз використовує Баграм для демонстрації захопленої військової техніки, включно з транспортними засобами, поставленими США, та зброєю, залишеною після виведення військ. База стала символом їхньої перемоги та регулярно демонструється під час офіційних візитів та військових парадів.