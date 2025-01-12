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Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)
Пожежа вже охопила понад 90 км²
скрін із відео

Лісові пожежі, які охопили Лос-Анджелес, можуть стати одними з найдорожчих стихійних лих в історії США

У Лос-Анджелесі триває величезна пожежа в одному з найпрестижніших районів міста. Вогонь у Пасіфік-Палісейдс загасити не вдається. Кількість загиблих в Ітоні та Палісейдс вже сягнула 16. Про це повідомляє CNN.

П’ять із смертей сталися внаслідок пожежі в Палісейдс, а 11 – у пожежі в Ітоні.

Із 16 випадків знайжених останків вже встановили особи 10 людей.

Більше того, Каліфорнію через сильний вітер охопили вогняні торнадо.

Очікується, що найближчими годинами погодні умови ускладняться, що призведе до подальшого посилення вогню.

Пожежа вже охопила понад 90 км². Локалізувати вдалося тільки близько 11% пожежі в Палісейдс.

Тим часом вогонь вже поширився на район каньйону Мандевілль та може перекинутися на елітний район Брентвуд після того, як він вщент зруйнував Малібу та майже спалив Пасіфік-Палісейдс. 

Лісові пожежі, які охопили Лос-Анджелес, можуть стати одними з найдорожчих стихійних лих в історії США. За попередніми оцінками, загальні втрати можуть перевищити $135 млрд.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. 

Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.

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Теги: пожежа США смерч евакуація втрати

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