Саміт на Алясці: як Трамп планує змусити Путіна погодитись на перемир'я

Трамп заявив, що Путіну загрожують «дуже серйозні наслідки», якщо в Україні не буде досягнуто перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Трамп також натякнув, що наполягатиме на проведенні другого саміту, якщо його зустріч з Путіним пройде успішно – цього разу за участю Зеленського.

«Якщо перша зустріч пройде добре, ми швидко проведемо другу», – сказав Трамп журналістам у Вашингтоні. «Я хотів би зробити це майже негайно, і ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене там запросити».

Трамп не назвав термінів другої зустрічі. Він має зустрітися з Путіним в Анкориджі у п'ятницю. Повідомляється, що зустріч відбудеться на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон, військовому об'єкті, що мав вирішальне значення для протидії Радянському Союзу в розпал холодної війни.

На запитання, чи зіткнеться Росія з наслідками, якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці, Трамп відповів: «Так, вони будуть… дуже серйозні наслідки».

Заяви Трампа пролунали після відеодзвінка з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. Європейські лідери прагнули захистити суверенітет України та європейську безпеку під час переговорів.

Хоча вони були обережно заспокоєні підходом Трампа, у приватних розмовах вони висловлювали побоювання, що він може піти на поступки, щоб покращити відносини між США та Росією за рахунок України.

«Європейські лідери поспіхом скликали годинну зустріч із Трампом та його віце-президентом Джей Ді Венсом, щоб сформувати переговорну стратегію Трампа. Зеленського та європейських лідерів виключили з саміту, і вони побоюються, що Трамп, прагнучи виконати свою передвиборчу гарантію про те, що він зможе легко припинити кровопролиття в Україні, піде на поступки, які поставять під загрозу майбутній суверенітет України», – зазначають журналісти.

Росія назвала ці консультації «політично несуттєвими», а Зеленський знову пообіцяв не поступатися українською територією. Трамп також припустив, що якщо перша зустріч пройде успішно, він може організувати другий саміт за участю Зеленського, Путіна та себе.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.