Пенс погодився знову стати віце-президентом в разі перемоги Трампа



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Пенс висловив подяку главі держави Дональда Трампа за виявлену йому довіру

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс погодився знову зайняти цю посаду, якщо на виборах президента переможе чинний глава держави Дональд Трамп. Він подякував Трампу за довіру.

Про це повідомляє CNN.

«За підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити як віце-президент Сполучених Штатів», - сказав Пенс.

Він висловив подяку главі держави Дональда Трампа за виявлену йому довіру.

Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Головні претенденти на цю посаду – Дональд Трамп від республіканців та Джо Байден, який представляє Демпартію США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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