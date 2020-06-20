США поки не планують відновлювати пасажирське сполучення з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажирам перед бронюванням квитків слід враховувати можливість скасування рейсів

У Білому домі кажуть, що обмеження на поїздки «зіграли важливу роль»

США поки не планують знімати обмеження на пасажирське сполучення з Європейський союзом. Планів щодо скасування обмежень поки немає.

Про це повідомили в пресслужбі Білого дому.

На питання про те, чи планує президент США Дональд Трамп скасувати обмеження на поїздки в ЄС, прес-секретар Білого дому заявила, що він такого рішення поки не приймав.

«Президент знає, що обмеження на поїздки були дуже важливою складовою порятунку життів. Майже 3 мільйони могли загинути, і ці обмеження на поїздки зіграли важливу роль у прийнятті заходів на ранньому етапі і порятунок американських життів. Він постійно стежить за даними. Зараз немає планів їх скасування, але в кінцевому підсумку це рішення президента», - сказала вона.

Як відомо, 13 березня президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з країн Європи в зв'язку з поширенням коронавіруса у світі.

Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

Читайте також: