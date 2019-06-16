Трамп звинуватив видання The New York Times у «віртуальному акті державної зради»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію

Видання опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі, що повинно було стати «попередженням Путіну», - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у «віртуальному акті державної зради». Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що в суботу, 15 червня, видання, посилаючись на власні джерела в адміністрації президента, опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі, що повинно було стати «попередженням Путіну».

Неназвані джерела в матеріалі розповіли, що розміщення американських шкідливих кодів в комп’ютерних системах російських стратегічних об'єктів стало відповіддю на кампанію дезінформації, яку РФ провела під час проміжних виборів у США 2018 року.

Трамп заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію.

«Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки», - заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії. Трамп заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США відбудеться крах ринку.