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    У світі

    Трамп звинуватив видання The New York Times у «віртуальному акті державної зради»

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    Трамп заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію - Трамп звинуватив видання The New York Times у «віртуальному акті державної зради»
    Трамп заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію

    Видання опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі, що повинно було стати «попередженням Путіну», - ЗМІ

    Президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у «віртуальному акті державної зради». Про це повідомляє  Deutsche Welle.

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    Зазначається, що в суботу, 15 червня, видання, посилаючись на власні джерела в адміністрації президента, опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі, що повинно було стати «попередженням Путіну».

    Неназвані джерела в матеріалі розповіли, що розміщення американських шкідливих кодів в комп’ютерних системах російських стратегічних об'єктів стало відповіддю на кампанію дезінформації, яку РФ провела під час проміжних виборів у США 2018 року.

    Трамп заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію.

    «Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки», - заявив президент США.

    Раніше повідомлялося, що Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії. Трамп заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США відбудеться крах ринку.

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