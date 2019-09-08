Експерт розповів, чому Путін погодився на обмін полоненими



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Президент Росії Путін

В Москві було поставлено завдання будь-яким шляхом домогтися запобігання можливому виїзду Цемаха в Нідерланди

Президент Росії Володимир Путін погодився на обмін полоненими з Україною, бо мав на те 5 причин.

Один із мотивів господаря Кремля полягав у бажанні отримати бойовика Володимира Цемаха, щоб він не поїхав свідчити у Нідерланди у справі про збиття літака MN17 у небі над Донбасом.

Протягом довгого часу експлуатувався міф про те, що Путін зацікавлений, наприклад, долею головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого тривалий час судили в Україні. З цього виходили і в українській владі після затримання Вишинського і розраховували, що Путін обміняє його на політв’язнів Олега Сенцова або Романа Сущенка, пише у своїй статті на сайті bykvu.com журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

«Але жодної особливої зацікавленості в долі якогось там журналіста, нехай навіть наближеного до «самого» Дмитра Кисельова, Путін не виявив. Цемах – зовсім інша справа. Кремль серйозно готується до процесу по «Боїнгу» і поява такого важливого свідка на цьому процесі могла вдарити по російських інтересах», – мовиться у матеріалі.

Саме тому в Москві була поставлена задача будь-яким шляхом домогтися запобігання можливому виїзду Цемаха в Нідерланди.

Другий мотив рішення Путіна – виконуючи завдання по звільненню Цемаха, продемонструвати Заходу:

готовність нового українського керівництва для вирішення власних завдань йти наперекір загальній лінії переслідування Росії за скоєні її керівництвом військові злочини,

розмити солідарність з питання про покарання винних у справі знищення «Боїнга»,

полегшити можливість вирішення західними країнами своїх питань за український рахунок.

Третій мотив рішення Путіна – продемонструвати Президентові України Володимиру Зеленському свою конструктивність у питанні врегулювання проблем, які були створені в Україні російським вторгненням.

«Простіше кажучи – все можна вирішити, якщо йти на виконання путінських вимог. Таким чином, Путін вміло залучає Зеленського на болотистий ґрунт пошуку компромісів, які можуть привести не тільки до завершення військового конфлікту і реінтеграції Донбасу, але і до повернення України до її звичної ролі російського сателіта, що стане першим кроком на шляху до поглинання України Росією», – наголосив Портников.

Четвертий мотив Путіна – це полегшити західним «доброзичливцям» Росії створення міфу про те, що Кремль повертається до конструктивності і заради реанімації хороших відносин з Москвою варто пожертвувати Україною.

Окрім того, тепер Захід зможе натиснути на українське керівництво, щоб воно проявляло «конструктивність» у відносинах з Москвою і погодилась з умовами Путіна.

П’ятий мотив Путіна Портников умовно назвав «ефектом Савченко». За словами журналіста, коли готувалося звільнення російської бранки Надії Савченко, «мало хто знав, що Кремль розраховував на проведення масштабної спецоперації з метою дестабілізації тогочасної української влади і держави як такої».

У Москві особливо не приховували, що в особі Савченко збираються підкинути до Києва політичну бомбу. А поінформовані про такі наміри в українській еліті намагалися про це вголос не згадувати, адже така позиція була непопулярною в українському суспільстві.

«Ми поки що не знаємо, чи ховається серед тих, кого звільняють сьогодні, така «політична бомба» або кілька бомб. Але дуже скоро дізнаємося – дай Боже, до, а не після успішного бомбардування», – зазначив Портников.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.