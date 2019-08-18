Троє палестинців убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа



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Араби були застрелені біля населеного пункту Бейт-Лахія

Ізраїльські військові вбили трьох палестинців в північній частині блокованого сектора Гази.

Про це повідомило в неділю агентство WAFA, цитуючи заяву представника палестинського міністерства охорони здоров’я.

За його даними, троє арабів були застрелені біля населеного пункту Бейт-Лахія, ще один палестинець отримав вогнепальне поранення. Представник МОЗ не пояснив, за яких обставин було вбито жителів сектору.

Як повідомлялося, минулої ночі військовослужбовці армії Ізраїлю застрелили п’ятьох озброєних палестинців, які намагалися перетнути північний кордон сектора Гази. За даними видання, для ліквідації імовірних терористів військові відкрили вогонь з танка і з вертольота.

Нагадаємо, в суботу, 17 серпня ізраїльські військові повідомили, що по території Ізраїлю з сектора Газа було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони »Залізний купол».