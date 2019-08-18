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    У світі

    Троє палестинців убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа

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    Троє палестинців убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа

    Араби були застрелені біля населеного пункту Бейт-Лахія

    Ізраїльські військові вбили трьох палестинців в північній частині блокованого сектора Гази.

    Про це повідомило в неділю агентство WAFA, цитуючи заяву представника палестинського міністерства охорони здоров’я.

    За його даними, троє арабів були застрелені біля населеного пункту Бейт-Лахія, ще один палестинець отримав вогнепальне поранення. Представник МОЗ не пояснив, за яких обставин було вбито жителів сектору.

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    Як повідомлялося, минулої ночі військовослужбовці армії Ізраїлю застрелили п’ятьох озброєних палестинців, які намагалися перетнути північний кордон сектора Гази. За даними видання, для ліквідації імовірних терористів військові відкрили вогонь з танка і з вертольота.

    Нагадаємо, в суботу, 17 серпня ізраїльські військові повідомили, що по території Ізраїлю з сектора Газа було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони »Залізний купол».

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