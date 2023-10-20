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РФ завдала авіаудару по Бериславу, є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ завдала авіаудару по Бериславу, є загиблий
фото з відкритих джерел

Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію

Сьогодні зранку, 20 жовтня, російські війська завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області. Одна людина загинула. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Також Клименко додав, що окупанти здійснили щість авіаударів по селах Бериславського району. Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти міністр військові Ігор Клименко

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