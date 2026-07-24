Ціни здивують: визначено найдешевший курорт Європи

Алгарве в Португалії є найдешевшим регіоном для вигідного сімейного відпочинку у 2026 році

Португальський Алгарве оголосив рейтинг бюджетних курортів, а найдорожчим став італійський Сорренто

Португальський курорт Алгарве став найдоступнішим напрямком у Європі для сімейного відпочинку влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження експертів Post Office, які порівняли вартість базових туристичних витрат на 22 популярних європейських курортах.

До розрахунку увійшли ціни на 10 основних туристичних витрат: кава, пиво, безалкогольні напої, вино, вода, сонцезахисний крем, засіб від комах, дитяча піца, обіди для дорослих та сімейна вечеря з напоями.

Вартість авіаквитків та проживання до дослідження не включали.

10 найкращих за співвідношенням ціни та якості місць для сімейного відпочинку у 2026 році:

1. Алгарве, Португалія;

2. Сонячний берег, Болгарія;

3. Лансароте, Канарські острови;

4. Менорка, Балеарські острови;

5. Коста-Брава, Іспанія;

6. Тенерифе, Канарські острови;

7. Мармарис, Туреччина;

8. Коста-дель-Соль, Іспанія;

9. Коста-Бланка, Іспанія;

10. Пафос, Кіпр.

У 2026 році португальський Алгарве очолив рейтинг Family Holiday Costs Barometer найдоступніших європейських курортів, піднявшись із третього місця на перше. Вартість 10 базових туристичних витрат там становила 8359,08 грн.

На найпівденнішому узбережжі Португалії чашка кави коштувала 75,83 грн, сонцезахисний крем – 594,09 грн, а обід із двох страв для двох дорослих – близько 1252,07 грн.

Друге місце посів болгарський Сонячний берег із результатом 8478,50 грн. На цьому чорноморському курорті зафіксували найдешевшу сімейну вечерю з напоями серед учасників рейтингу – 4358,67 грн проти 4657,20 грн в Алгарве.

Третю позицію посів іспанський курорт Коста-Тегісе на Канарському острові Лансароте. Вартість базового набору туристичних витрат там становила 8777,04 грн. Загалом вісім напрямків в Іспанії увійшли до переліку курортів із найкращим співвідношенням ціни та якості.

Четверте місце посіла іспанська Менорка, де аналогічний набір послуг коштував 9015,87 грн. П’яту сходинку рейтингу зайняла іспанська Коста-Брава – 9254,70 грн.

Найдорожчим напрямком серед учасників дослідження став італійський Сорренто. Там туристичний кошик обійдеться майже вдвічі дорожче, ніж у Алгарві, – понад 16 тис. грн.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», цього літа відпочинок на українському озері Світязь також подорожчав. У розпалі сезону туристи в середньому платять близько 2 тис. грн за добу проживання, а витрати на харчування для сім'ї можуть сягати 1,7 тис. грн лише за сніданок.