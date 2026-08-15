Пасажира літака Ryanair затягло у вікно, інцидент перевіряють

Через розбите вікно постраждав 61-річний громадянин Сербії

Вікно в літаку Ryanair, у яке під час польоту затягнуло голову пасажира, розбили уламки відірваної лопатки двигуна. Інцидент, що стався ще в липні, досі розслідують. Про це повідомляє Associated Press, інформує «Главком».

Прикрий випадок стався на борту Boeing 737-800 після вильоту з грецького міста Салоніки. Як встановила експертиза, у правому двигуні відірвалася лопатка вентилятора – її фрагменти пробили вікно літака, що призвело до раптової розгерметизації.

Усередині двигуна знайшли рештки птахів, тому причиною такого інциденту могло стати зіткнення зі зграєю під час зльоту. Цю версію ще перевіряють, передає агентство.

Через розбите вікно постраждав 61-річний громадянин Сербії. Він зазнав травм шиї та плеча. Пасажири, як передає агентство, затягнули потерпілого до салону та самостійно прикрили пробитий отвір металевою коробкою до екстреної посадки.

Наразі американські слідчі з'ясовують деталі технічного обслуговування двигуна. До цього перевірку двигуна робили у травні 2026 року, тоді жодних дефектів не виявили.