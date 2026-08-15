Угорщина рятує АЕС від зупинки: на Дунаї провели незвичайну операцію

Влада вирішила потопити у воді дві баржі, щоб допомогти зберегти роботу атомної станції

Якщо рівень води опуститься нижче за позначку -132 сантиметри, фахівцям доведеться вимкнути одну з двох турбін АЕС

В Угорщині на Дунаї почали затоплювати баржі, щоб підняти рівень води біля єдиної в країні атомної електростанції «Пакш». Через критичне обміління річки станція може повністю зупинитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Рятувальні та інженерні роботи такого масштабу проводять уперше за три десятиліття. Якщо рівень води опуститься нижче за позначку -132 сантиметри, фахівцям доведеться вимкнути одну з двох турбін АЕС, що працюють, а за показника -140 сантиметрів – повністю зупинити роботу атомної електростанції.

Аби штучно сповільнити течію та підняти рівень води біля насосної станції АЕС, на річці встановлюють переливний поріг та топлять дві 80-метрові баржі. До робіт залучили військові гелікоптери, які скидають у Дунай бетонні блоки. Також, як передає медіа, до берегів Дунаю звозять тисячі тонн каміння.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що «отримав хороші новини, оскільки біля самої електростанції та насосної станції рівень води вже піднявся на один сантиметр».

Тим часом керівництво АЕС стверджує, що для стабілізації роботи об'єкта потрібно підняти рівень води щонайменше на 25 сантиметрів від поточних показників.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через обміління Дунаю Румунія зупинила два енергоблоки Чернаводської АЕС. Перший припинив роботу 28 липня, а 13 серпня розпочали зупинку другого потужністю 680 МВт. Це перша повна зупинка станції за 23 роки.