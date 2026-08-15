Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Угорщина рятує АЕС від зупинки: на Дунаї провели незвичайну операцію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина рятує АЕС від зупинки: на Дунаї провели незвичайну операцію
Влада вирішила потопити у воді дві баржі, щоб допомогти зберегти роботу атомної станції
фото: telex.hu

Якщо рівень води опуститься нижче за позначку -132 сантиметри, фахівцям доведеться вимкнути одну з двох турбін АЕС

В Угорщині на Дунаї почали затоплювати баржі, щоб підняти рівень води біля єдиної в країні атомної електростанції «Пакш». Через критичне обміління річки станція може повністю зупинитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Рятувальні та інженерні роботи такого масштабу проводять уперше за три десятиліття. Якщо рівень води опуститься нижче за позначку -132 сантиметри, фахівцям доведеться вимкнути одну з двох турбін АЕС, що працюють, а за показника -140 сантиметрів – повністю зупинити роботу атомної електростанції.

Аби штучно сповільнити течію та підняти рівень води біля насосної станції АЕС, на річці встановлюють переливний поріг та топлять дві 80-метрові баржі. До робіт залучили військові гелікоптери, які скидають у Дунай бетонні блоки. Також, як передає медіа, до берегів Дунаю звозять тисячі тонн каміння.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що «отримав хороші новини, оскільки біля самої електростанції та насосної станції рівень води вже піднявся на один сантиметр».

Тим часом керівництво АЕС стверджує, що для стабілізації роботи об'єкта потрібно підняти рівень води щонайменше на 25 сантиметрів від поточних показників.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через обміління Дунаю Румунія зупинила два енергоблоки Чернаводської АЕС. Перший припинив роботу 28 липня, а 13 серпня розпочали зупинку другого потужністю 680 МВт. Це перша повна зупинка станції за 23 роки.

Читайте також:

Теги: Дунай Петер Мадяр Угорщина АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі на повній потужності працює лише шостий реактор
На найбільшій АЕС Франції зупинили роботу три реактори
11 серпня, 18:45
Бака був обраний на посаду голосами правлячої правоцентристської партії «Тиса»
Андраш Бака став президентом Угорщини: досьє
11 серпня, 17:57
Прем’єр Угорщини звинуватив уряд Орбана в енергокризі
Петер Мадяр назвав винуватців енергетичної кризи в Угорщині
7 серпня, 04:38
Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ
Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ
5 серпня, 18:45
Компанія зупинила виробництво ще навесні минулого року
У РФ збанкрутував єдиний виробник телевізорів
4 серпня, 17:32
Низький рівень води на річці Рейн у Бінгені
Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли
4 серпня, 12:48
Залежність США від російського урану виявилася більшою, ніж десять років тому
США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg
30 липня, 16:16
Робітники пакують компоненти реактора на операційному цеху колишньої атомної електростанції в Латині, Італія, четвер, 18 червня 2026 року
Через 40 років після Чорнобиля: Італія готується повернути ядерну енергетику
28 липня, 16:00
ЄС вдруге спробує розблокувати переговори про вступ України
Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України
21 липня, 15:44

Соціум

Угорщина рятує АЕС від зупинки: на Дунаї провели незвичайну операцію
Угорщина рятує АЕС від зупинки: на Дунаї провели незвичайну операцію
Бензин стає розкішшю? Росіяни влаштовують бійки на АЗС (відео)
Бензин стає розкішшю? Росіяни влаштовують бійки на АЗС (відео)
«Не бачу різниці з Медведчуком». Жадан звернувся до «Хартії» через програму Єрмака
«Не бачу різниці з Медведчуком». Жадан звернувся до «Хартії» через програму Єрмака
Російський аналог Starlink під загрозою? Нові деталі про удар по Самарі
Російський аналог Starlink під загрозою? Нові деталі про удар по Самарі
Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ
Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ
Україна вдарила по аеродрому «Саваслейка», де базуються носії ракет РФ
Україна вдарила по аеродрому «Саваслейка», де базуються носії ракет РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
121K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua