Озеро Тельбін у Києві стало яскравою локацією для літнього відпочинку: фоторепортаж

Розкішна квіткова локація з'явилася на водоймі кілька років тому завдяки ініціативі самих киян

Пляж, рибалка та квітучі лілії: чому варто відвідати озеро Тельбін

На озері Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, розпочався період цвітіння німфей, або водяних лілій. Рожеві, малинові та жовті квіти зараз тішать око місцевих мешканців та гостей житлового масиву Березняки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Розкішна квіткова локація з'явилася на водоймі кілька років тому фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Розкішна квіткова локація з'явилася на водоймі кілька років тому завдяки ініціативі самих киян. Кілька років тому місцевий мешканець Віталій Ютаєв висадив перші два кущі для своїх рідних. Згодом активісти придбали ще сім різнобарвних німфей та висадили їх поруч. Рослини чудово прижилися й з часом утворили цілий квітучий острів на поверхні води.

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Водяні лілії чудово прижилися на Тельбіні фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Водяна лілія є родом трав'янистих рослин родини лататтєвих, що прикрашає прісні водойми по всьому світу. Назва «німфея» походить зі старогрецької легенди про німфу, яка через невзаємне кохання до Геракла перетворилася на прекрасну квітку, що щодня відкриває свої пелюстки в очікуванні коханого.

Кожна окрема квітка живе близько чотирьох днів, розкриваючись удень і закриваючись на ніч фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Німфеї не лише естетично прикрашають озеро, а й відіграють важливу роль в екосистемі. Вони очищають воду, створюють необхідну тінь та слугують притулком для риб.

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Період цвітіння водяних лілій на Тельбіні триватиме аж до жовтня. Водночас кожна окрема квітка живе лише близько чотирьох днів, розкриваючись удень і закриваючись на ніч.

Охочим помилуватися цвітінням водяних лілій, буде зручно дістатися до озера Тельбін наземним транспортом. Водойма розташована між вулицями Амвросія Бучми, Юрія Шумського та Березняківською.

Німфеї не лише естетично прикрашають озеро, а й відіграють важливу роль в екосистемі фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Окрім яскравих квітів, на озері можна побачити й місцеву фауну – тут часто відпочивають дикі качки фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Поки одні плавають, інші насолоджуються риболовлею на березі Тельбіна фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Водойма також є популярним місцем відпочинку киян у літню спеку. Берег Тельбіна заповнений людьми: містяни засмагають на піску, приймають сонячні ванни та купаються. Особливою популярністю озеро користується серед молоді та підлітків, які розважаються, стрибаючи у воду з тарзанок.

На озері Тельбін можна побачити й тих, хто відпочиває на човнах фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Кияни масово відпочивають на пляжі озера Тельбін фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Молодь розважається на тарзанці фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Літній день на Тельбіні фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Сам Тельбін має багату історію. Перші згадки про водойму (тоді – озеро Тербін) датуються ще 1694 роком. У XVIII столітті поруч зародилася Кухмістерська Слобідка, яка у 1923 році увійшла до складу Києва. До кінця XIX століття озеро було удвічі більшим та зливалося з Дніпром, проте будівництво залізниці у 1870 році розділило його піщаним насипом на дві частини – Тельбін та Нижній Тельбін. Сучасного вигляду ця місцевість набула у 1960-х роках під час розбудови житлового масиву Березняки.

Нещодавно на озері спалахнув скандал: двоє молодиків залізли у воду та почали зухвало виривати німфеї для букета. На зауваження та фіксацію дій на камеру порушники реагували нецензурними жестами, що викликало хвилю обурення серед містян. Мешканці району закликають берегти цю мальовничу локацію.