Туристична сфера почала відновлюватися після карантину



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У квітні туристичні поїздки по всьому світу скоротилися на 97%, в березні - на 55%

Туризм поступово відновлюють все більше країн, особливо в Північній півкулі - Всесвітня туристична організація

Туристична галузь в деяких регіонах світу почала потроху відновлюватися після кризи через коронавірус. Про це повідомила в понеділок, 22 червня, пресслужба Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

«Туризм поступово відновлюють все більше країн, особливо в Північній півкулі. У той же час, в більшості держав світу обмеження на міжнародні поїздки зберігаються, а туризм - все ще серед найбільш постраждалих через пандемію галузей», - йдеться в повідомленні.

Організація звернулася до світових урядів з проханням підтримати індустрію, в якій працюють мільйони людей, а в деяких країнах вона є основою економіки.

«Життєво важливо, щоб відновлення туризму стало пріоритетом для держав, при цьому він повинен бути безпечним. Ми вітаємо кроки щодо економічної підтримки туризму і створення основи для його відновлення, вжиті як Євросоюзом, так і окремими країнами, включаючи Францію й Іспанію», - зазначив глава UNWTO Зураб Пололікашвілі.

В організації нагадали, що у квітні туристичні поїздки по всьому світу скоротилися на 97%, в березні - на 55%. У період із січня по квітень 2020 року турсектор втратив 195 млрд доларів за рахунок скорочення поїздок на 44%.

«Найбільше постраждав Азіатсько-Тихоокеанський регіон, куди число подорожей скоротилося на 51% із січня по квітень. Європа - на другому місці (-44%), за нею Близький Схід (-40%), країни Американського континенту (-36%) і Африка (-35%)», - повідомляє UNWTO.

На початку травня організація озвучила три сценарії для турсектору в 2020 році. Там припускають зниження світового турпотоку на 58-78% в залежності від введених країнами обмежень.

Передбачається, що через пандемію число міжнародних туристичних поїздок у світі скоротиться на 850 млн - 1,1 млрд, а втрати сектору складуть $10 млрд - $1,2 трлн.

До відома, у липні для туристів відкриється Дубай.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини. Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.