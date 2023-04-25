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В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)
фото ілюстративне

Гучно було в районі села Азовське

Сьогодні, 25 квітня біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області прогримів потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як зазначається, жителі повідомляють про гучний вибух в районі села Азовське поруч з Бердянськом. «На Азовському узбережжі окупантам не до відпочинку», – констатував  Федоров.

В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа) фото 1

Нагадаємо, російські окупанти остаточно вирішили перетворити курортний Бердянськ на військову базу, де навіть курорт - тільки для військових. Так, пропогандистські канали оприлюднили відео візиту керівників партії «Єдина Росія», які повідомили про рішення створити в місті Бердянськ умови для реабілітації військових РФ та членів їх сімей. Місцем для реалізації свого задуму вони обрали територію та майновий комплекс групи санаторіїв Бердянська.

Також у Бердянську окупанти захопили будівлю костелу і викрали священників

Теги: вибух росія окупанти партії Іван Федоров Бердянськ відео вибухівка

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