В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)

Гучно було в районі села Азовське

Сьогодні, 25 квітня біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області прогримів потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, жителі повідомляють про гучний вибух в районі села Азовське поруч з Бердянськом. «На Азовському узбережжі окупантам не до відпочинку», – констатував Федоров.

Нагадаємо, російські окупанти остаточно вирішили перетворити курортний Бердянськ на військову базу, де навіть курорт - тільки для військових. Так, пропогандистські канали оприлюднили відео візиту керівників партії «Єдина Росія», які повідомили про рішення створити в місті Бердянськ умови для реабілітації військових РФ та членів їх сімей. Місцем для реалізації свого задуму вони обрали територію та майновий комплекс групи санаторіїв Бердянська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Бердянську окупанти захопили будівлю костелу і викрали священників