У Бангкоку під землю провалилася велика частина вулиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Бангкоку під землю провалилася велика частина вулиці
Глибина провалу сягнула 50 метрів
фото із відкритих джерел

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Бангкоку в історичному центрі столиці стався масштабний обвал проїжджої частини на вулиці Самсен-роуд (Samsen Road) поблизу навчальної лікарні Ваджира. Про це пише «Главком» із посиланням на Nation Thailand.

Величезна частина дороги обвалилася внаслідок інциденту на ділянці, яка раніше була перекрита через будівництво лінії метрополітену.

Глибина провалу сягнула 50 метрів, а загальна площа обвалу становила близько 900 квадратних метрів.На кадрах видно, як частина асфальту буквально на очах людей йде під землю, а в утворену вирву падає електричний стовп. Очевидці та автомобілі швидко відходили від краю воронки.За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Аренда Байка Пхукет (@bike_phuket24)

Правоохоронці та міські служби оперативно оточили територію обвалу. Було проведено евакуацію пішоходів та мешканців прилеглих будинків.

У Бангкоку на кілька десятків метрів обрушилася ділянка проїжджої частини
У Бангкоку на кілька десятків метрів обрушилася ділянка проїжджої частини

Влада міста негайно вжила низку заходів, повідомляє Nation Thailand: Відключено водопостачання та електроенергію в зоні обвалу. Проводиться закладання отвору в тунелі метрополітену, який будується. Мешканців забезпечують альтернативними джерелами води. Планується провести оцінку стану навколишніх будівель та постійний моніторинг руху ґрунту для запобігання подальшим обвалам.

Нагадаємо, у Музейному провулку на столичному Печерську під асфальт провалилися декілька автомобілів. 

