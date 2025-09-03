У Туреччині перекинувся автобус: десятки постраждалих

У Туреччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса

У турецькій провінції Шанлиурфа сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 27 людей. Пасажирський автобус перекинувся на трасі Шанлиурфа – Газіантеп. За інформацією видання İHA, аварія сталася вранці поблизу району Суруч. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу. Про це пише «Главком».

На момент ДТП в автобусі, який прямував із міста Ван до Хатаю, перебувало 43 пасажири, включаючи водія. На місце події оперативно прибули бригади пожежників, жандармерії та медиків. Постраждалих госпіталізували до лікарень Шанлиурфи та Нізіпа.

Повідомляється, що троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. За фактом аварії розпочато розслідування для з'ясування всіх обставин.

Раніше на Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами. У Баштанському районі слідчі поліції встановлюють обставини ДТП за участі рейсового мікроавтобуса. Внаслідок аварії є загиблі та травмовані пасажири.

Нагадаємо, Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про смертельну ДТП у Вінниці, яке трапилось на вулиці Пирогова у 2024 році. Водій отримав 10 років позбавлення волі та права керування транспортними засобами.