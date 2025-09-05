У Таїланді росіянка, що вдарилася головою, забула все, але згадала давньоруську

Росіянка з амнезією заговорила стародавньою мовою

У Таїланді стався дивовижний інцидент за участю 38-річної росіянки, яка, отримавши травму голови, повністю втратила пам'ять, але при цьому заговорила стародавньою російською мовою. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, росіянка Олена в Таїланді вдарилася головою, послизнувшись біля басейну і прийшла до тями в лікарні з повною амнезією.

Жінка відпочивала на одному з таїландських курортів. Під час падіння вона сильно вдарилася головою і втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, з’ясувалося, що вона не пам’ятає ні свого імені, ні минулого життя. Однак найбільше медиків та оточуючих здивувало те, що замість сучасної російської мови вона почала говорити стародавньою, майже незрозумілою мовою.

Цей унікальний випадок привернув увагу нейробіологів, оскільки подібні прояви амнезії є надзвичайно рідкісними. Експерти припускають, що травма могла зачепити ті ділянки мозку, які відповідають за пам'ять, але якимось чином «розблокувала» забуті або приховані знання. Стан, коли людина після травми починає говорити іноземною мовою чи архаїчним діалектом, відомий у медицині як синдром іноземного акценту, хоча цей випадок є значно складнішим і унікальним.

Постраждала перебуває під наглядом лікарів, які сподіваються, що пам’ять до жінки повернеться, а її мова набуде звичних форм. Наразі невідомо, чи було це тимчасовим явищем, чи вона продовжить спілкуватися цією дивовижною мовою.

Нагадаємо, шокуючий випадок стався в російському місті Красногорськ, де пляшка шампанського вибухнула прямо в руках 40-річної жінки, завдавши їй серйозної травми ока.