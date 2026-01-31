Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg

Головною перешкодою для миру залишаються територіальні вимоги Путіна

Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. Як повідомляє «Главком», про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв має провести переговори з американськими чиновниками в Маямі, проте російські чиновники стурбовані фінансовим тиском: додаткові витрати на війну можуть збільшити бюджетний дефіцит на 1,2 трильйона рублів ($16 млрд).

Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання. Україна відкидає вимогу Росії вивести війська з добре укріплених районів східного Донбасу, а США пропонують компроміс у вигляді демілітаризованих зон та гарантій безпеки з участю європейських та американських військ.

Путін хоче, щоб Україна поступилася контролем над східним Донбасом у рамках того, що Росія називає «Анкориджськими домовленостями». Бойові дії вздовж існуючих ліній зіткнення у Херсоні та Запоріжжі будуть заморожені.

«Кремль вважає це поступкою Путіна, який, за словами людей, обізнаних із ситуацією, заявив про свої права на всі чотири області України. Це навіть попри те, що його війська ніколи повністю не окуповували ці території», – пише агентство.

Попередній раунд переговорів в Абу-Дабі зосередився на технічних деталях можливого припинення вогню, але оптимізму щодо реального перемир’я без вирішення територіального питання немає.

Європейські дипломати також скептично оцінюють шанси на прорив: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав «упертим наполягання Росії на вирішальному територіальному питанні» головною перешкодою для успіху переговорів.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого.