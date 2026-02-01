Головна Світ Політика
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
У нових виданнях буде розширено розділ про причини так званої «спеціальної воєнної операції»
фото: СЗРУ/іллюстративне

Підручники з історії росіяни використовують як «живий організм» пропаганди

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) повідомляє про чергову хвилю ідеологічних маніпуляцій у російській освіті. У 2026 році в РФ готують до випуску оновлені підручники з історії: друге видання для 5–9 класів та вже третє – для старшої школи. Приводом став шквал критики від самих російських учителів, які знайшли в попередніх версіях сотні фактичних помилок та суперечностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними розвідки, кількість критичних зауважень від педагогів стала безпрецедентною. Деякі вчителі надсилали цілі стоси правок до кожного розділу. Проблема не лише в ідеології, а й у банальній неписьменності авторів: підручники містять суперечливі дати, вигадані факти та логічні провали. Проте в оновлених версіях наукова точність знову поступаться місцем «державній доцільності».

«У 2026 році мають вийти оновлені видання: друге – для учнів 5–9 класів і вже третє – для старшої школи. Кількість критичних коментарів від педагогів є безпрецедентною – деякі вчителі надсилали десятки сторінок зауважень до одного підручника. Попри це голова російського військово-історичного товариства та помічник російського президента Володимир Мединський назвав постійне переписування підручників «нормальним процесом», охарактеризувавши історію як «живий організм». Водночас під час свого коментаря він продемонстрував характерний для російської історичної політики стиль – емоційні та сумнівні з наукового погляду оповіді», – зазначають в розвідці.

У нових виданнях буде розширено розділ про причини так званої «спеціальної воєнної операції», а курс новітньої історії Росії продовжать зі згадкою про зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі. Переписування підручників вкотре засвідчує використання шкільної історії як інструмента державної пропаганди та легітимації агресивної політики кремля.

На цьому тлі в Росії планують частково або повністю обмежити доступ до «Вікіпедії» вже протягом 1–2 років. Влада пояснює це нібито спотворенням історичних фактів про царський, радянський та сучасний періоди.

Нагадаємо, економічна модель Росії остаточно втрачає стійкість. Згідно з аналітичним звітом Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), за підсумками 2025 року та початку 2026-го економіка агресора опинилася у стані стагфляції – одночасного падіння виробництва (стагнації) та неконтрольованого зростання цін (інфляції). Жорстка монетарна політика російського центробанку та перехід до режиму «дорогих грошей» фактично зупинили розвиток цивільних секторів економіки, залишивши шанси на виживання лише військово-промисловому комплексу.

