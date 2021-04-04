Білоруська опозиція назвала кількість затримань протягом березня

По всій країні минулого місяця силовики затримали понад тисячу чоловік, більше 800 – у Мінську

Найчастіше затримання з політичних підстав в Білорусі трапляються в столиці країни, щодо регіонів, то найбільше затримань відбувалося у Брестській області. Про це повідомляє DW з посиланням на правозахисний центр «Весна».

«Минулого місяця зафіксовано 1 тис. 139 затримань з політичних причин, з них в Мінську – 841. В регіонах найчастіше затримували людей в Брестській області: там зафіксовано не менше 76 випадків затримань», – йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, тільки в День волі 25 березня було затримано 175 осіб в Мінську і більше 75 – в регіонах. «Ще близько 250 осіб були затримані 27 березня. Також відомо про затримання 36 журналістів», – відзначили в «Весні».

Протягом березня суди розглянули понад 490 адміністративних справ щодо громадських активістів та учасників протестів. В результаті було призначено 395 адміністративних арештів на строк від 3 до 30 діб і виписано 82 штрафу від 2 до 200 базових величин (базова величина в Білорусі становить 29 білоруських рублів, або близько 100 гривень).

«Найчастіше суди виносили арешти на 15 діб: 270 випадків, також застосовували нові норми КоАП на практиці, і не менше 32 чоловік були відправлені за грати на 30 діб», – йдеться в повідомленні правозахисників. Не менш 32 осіб було оштрафовано на 30 базових величин. Штраф у розмірі 100 базових величин отримали вісім затриманих, а ще одній людині був призначений штраф в 200 базових величин.

Нагадаємо, що у Білорусі з 9 серпня 2020 року не припиняються акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що знаходиться при владі в країні з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Останнім часом акції протесту носять локальний характер. Ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.