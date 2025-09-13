Головна Світ Соціум
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли військовий дрон

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли військовий дрон
Це вже не перший подібний випадок
фото: Міністерство оборони Болгарії

Безпілотники неодноразово знаходили у прикордонних районах Молдови та Румунії

У місті Бургас, що на узбережжі Чорного моря в Болгарії, на пляжі знайшли військовий безпілотний літальний апарат (БпЛА). Після виявлення дрон обстежили фахівці, які встановили, що він не має вибухівки та не становить загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

За наказом штабу ВМС Болгарії спеціалізована група транспортувала БпЛА на військово-морську базу в Бургасі для подальшого аналізу. Про дрон на пляжі повідомили на лінію екстреної допомоги 112.

фото: Міністерство оборони Болгарії
фото: Міністерство оборони Болгарії

Це вже не перший подібний випадок. У серпні цього року на болгарському узбережжі вже знаходили БпЛА, схожий на російський розвідувальний дрон «Орлан-10». Загалом, уламки російських дронів, які атакують Україну, неодноразово знаходили також у прикордонних районах Молдови та Румунії.

Нагадаємо, майже 50 країн-членів ООН засудили вторгнення Росії у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

Босацький повідомив, що під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі. За його словами, вони становили серйозну загрозу для цивільних, інфраструктури та авіації, тому їх нейтралізували.

