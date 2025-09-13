Головна Світ Політика
Майже 50 країн ООН засудили вторгнення російських дронів у Польщу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Заяву, що засуджує атаку РФ на Польщу, підписали більшість країн Європи

Майже 50 країн-членів ООН засудили вторгнення Росії у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

Босацький повідомив, що під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі. За його словами, вони становили серйозну загрозу для цивільних, інфраструктури та авіації, тому їх нейтралізували.

«Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО та ЄС було порушено в такому безпрецедентному та масовому масштабі», – наголосив Босацький.

Цей інцидент, який стався після попередніх порушень, спонукав Польщу вперше звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Радбезу ООН.

Заяву, що засуджує дії РФ, підписали більшість країн Європи, а також США, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія. Учасники закликали Росію негайно припинити війну проти України та утриматися від подальших провокацій.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. 

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.

