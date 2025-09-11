Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаку російських дронів на Польщу

Засідання відбудеться на прохання Варшави

Рада безпеки ООН збереться для обговорення порушення польського повітряного простору російськими дронами. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Міністерство закордонних справ Польщі.

У відомстві не уточнили, коли саме відбудеться засідання, але зазначили, що таке обговорення відбудеться на прохання Варшави. «На прохання Польщі буде скликано надзвичайне засідання Ради безпеки ООН щодо порушення повітряного простору Польщі Росією», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.

До слова, Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.