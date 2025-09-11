Мадяр звернувся до поляків після атаки російських дронів

Українські фахівці передадуть Польщі весь накопичений досвід та експертизу у боротьбі з «шахедами»

Уночі 10 вересня російські безпілотники атакували територію Польщі під час чергової масованої атаки на Україну. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр звернувся до польського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового.

Мадяр наголосив, що загрози ближче, ніж здається. За його словами, безкарність на тлі «схвильованості» та нерішучості «лише покращує appetitus війни». «Питання часу, а не ймовірностей. Відтепер, очевидно, це вже питання нашого спільного простору безпеки. Нехай це залишиться субʼєктивною думкою», – додав він.

Командувач Сил безпілотних систем додав, що за оприлюдненим дорученням президента України, спеціалісти, пілоти та оператори БПЛА передадуть Польщі весь свій накопичений досвід та експертизу у боротьбі з «шахедами».

«Ми глибше в цьому питанні, ніж хто інший, з причини щоденної дотичності. Хоча і поки не досконалі – часу мало. Про перспективи 500 «шахедів» на добу пів рочку тому посміхало не тільки у Європі, але й в Україні багацько експертів», – каже він.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.