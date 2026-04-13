Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Болгарії оголосив заходи проти підкупу перед новими виборами: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Болгарії оголосив восьмі вибори за 5 років
фото з відкртих джерел

Правоохоронці вже затримали понад 200 осіб, зафіксовано зловживання соціальними програмами

У Болгарії 19 квітня відбудуться позачергові парламентські вибори, які стануть уже восьмими за останні п’ять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Тимчасовий прем’єр-міністр Андрій Гюров заявив, що уряд має намір суттєво посилити заходи протидії підкупу виборців і маніпуляціям під час голосування.

«Ми, як уряд, хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними», – сказав він в інтерв’ю Politico, підкреслюючи нейтральну позицію виконавчої влади під час виборчого процесу.

Голосування відбудеться після політичної кризи, спричиненої масовими протестами у грудні. Демонстрації спалахнули через звинувачення у глибокій корупції та відступі від принципів верховенства права, що зрештою призвело до падіння правоцентристської коаліції на чолі з партією ГЕРБ.

Андрія Гюрова, який є заступником голови центрального банку та представником антикорупційної партії «Продовження змін», призначили тимчасовим прем’єр-міністром 11 лютого.

За даними правоохоронців, у межах загальнонаціональної кампанії проти підкупу та примусу виборців уже затримали понад 200 осіб. Порушення фіксували, зокрема, у програмах соціальної підтримки – субсидіях на опалення та безкоштовному харчуванні для вразливих груп населення.

Також повідомляється про випадки дезінформації з боку місцевих посадовців. Зокрема, керівники підприємств поштового зв’язку могли вводити виборців в оману, заявляючи, що державні виплати нібито надходять від конкретних політичних партій.

Окремий інцидент зафіксували у місті Стара Загора, де за підозрою у фальсифікації результатів через місцеву виборчу комісію затримали громадянина Росії.

За соціологічними опитуваннями, напередодні голосування лідирує новостворена партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радєва, яка випереджає політичну силу ветерана правоцентристського табору Бойка Борисова.

Часті дострокові вибори у Болгарії стали наслідком затяжної політичної нестабільності, яка триває в країні вже кілька років і супроводжується корупційними скандалами та кризами довіри до влади.

Нагадаємо, що болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби ЄС із закликом зупинити кампанії з маніпуляції думкою через соцмережі та пропагандистські сайти. Неназваний посадовець сказав журналістам, що Болгарія «завжди мовчала щодо цих питань і заперечувала якесь втручання». Однак, за словами співрозмовника журналістів, тепер МЗС набагато уважніше ставиться до цього питання.

Теги: росія Болгарія вибори в Болгарії провокація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua