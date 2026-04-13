Уряд Болгарії оголосив заходи проти підкупу перед новими виборами: подробиці

Правоохоронці вже затримали понад 200 осіб, зафіксовано зловживання соціальними програмами

У Болгарії 19 квітня відбудуться позачергові парламентські вибори, які стануть уже восьмими за останні п’ять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Тимчасовий прем’єр-міністр Андрій Гюров заявив, що уряд має намір суттєво посилити заходи протидії підкупу виборців і маніпуляціям під час голосування.

«Ми, як уряд, хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними», – сказав він в інтерв’ю Politico, підкреслюючи нейтральну позицію виконавчої влади під час виборчого процесу.

Голосування відбудеться після політичної кризи, спричиненої масовими протестами у грудні. Демонстрації спалахнули через звинувачення у глибокій корупції та відступі від принципів верховенства права, що зрештою призвело до падіння правоцентристської коаліції на чолі з партією ГЕРБ.

Андрія Гюрова, який є заступником голови центрального банку та представником антикорупційної партії «Продовження змін», призначили тимчасовим прем’єр-міністром 11 лютого.

За даними правоохоронців, у межах загальнонаціональної кампанії проти підкупу та примусу виборців уже затримали понад 200 осіб. Порушення фіксували, зокрема, у програмах соціальної підтримки – субсидіях на опалення та безкоштовному харчуванні для вразливих груп населення.

Також повідомляється про випадки дезінформації з боку місцевих посадовців. Зокрема, керівники підприємств поштового зв’язку могли вводити виборців в оману, заявляючи, що державні виплати нібито надходять від конкретних політичних партій.

Окремий інцидент зафіксували у місті Стара Загора, де за підозрою у фальсифікації результатів через місцеву виборчу комісію затримали громадянина Росії.

За соціологічними опитуваннями, напередодні голосування лідирує новостворена партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радєва, яка випереджає політичну силу ветерана правоцентристського табору Бойка Борисова.

Часті дострокові вибори у Болгарії стали наслідком затяжної політичної нестабільності, яка триває в країні вже кілька років і супроводжується корупційними скандалами та кризами довіри до влади.

Нагадаємо, що болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби ЄС із закликом зупинити кампанії з маніпуляції думкою через соцмережі та пропагандистські сайти. Неназваний посадовець сказав журналістам, що Болгарія «завжди мовчала щодо цих питань і заперечувала якесь втручання». Однак, за словами співрозмовника журналістів, тепер МЗС набагато уважніше ставиться до цього питання.