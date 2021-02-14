У Британії 15 млн чоловік вже щеплені від коронавірусу

Уряд Сполученого Королівства планував до середини лютого прищепити 15 мільйонів чоловік і досяг цієї мети

У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше 15 мільйонів чоловік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон в Twitter.

«Ми щепили понад 15 мільйонів людей. Це неймовірне досягнення у всій Великобританії. Дякую вченим, працівникам заводів, водіям доставки, працівникам NHS, волонтерам та багатьом іншим, хто зробив можливим цей приголомшливий подвиг», – написав Джонсон.

We have vaccinated over 15 million people. This is an incredible UK-wide achievement.



Thank you to the scientists, factory workers, delivery drivers, NHS staff, volunteers and many more who made this astounding feat possible. pic.twitter.com/YOCFAywROA — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2021

До слова, британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

19 січня у Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19.

Як повідомлялося, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.