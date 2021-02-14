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    У світі

    У Британії 15 млн чоловік вже щеплені від коронавірусу

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    У Британії 15 млн чоловік вже щеплені від коронавірусу

    Уряд Сполученого Королівства планував до середини лютого прищепити 15 мільйонів чоловік і досяг цієї мети

    У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше 15 мільйонів чоловік.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон в Twitter.

    «Ми щепили понад 15 мільйонів людей. Це неймовірне досягнення у всій Великобританії. Дякую вченим, працівникам заводів, водіям доставки, працівникам NHS, волонтерам та багатьом іншим, хто зробив можливим цей приголомшливий подвиг», – написав Джонсон.

    До слова, британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

    19 січня у Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19.

    Як повідомлялося, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.

    Теги: Велика Британія Twitter карантин уряд Борис Джонсон
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