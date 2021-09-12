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    Біля берегів Британії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну

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    Яхта йшла з Карибського басейну під прапором Ямайки - Біля берегів Британії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну
    Яхта йшла з Карибського басейну під прапором Ямайки
    Фото: NCA/PA Media

    За оцінками поліції, вартість наркотиків "на вулиці" складає близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько $221 млн)

    Біля узбережжя Великої Британії затримали розкішну яхту з понад двома тоннами кокаїну на борту. Про це повідомляє BBC

    Правоохоронці затримали шістьох чоловіків віком від 24 до 49 років - британця та п'ятьох нікарагуанців, пише

    Затриманих підозрюють у незаконному обігу наркотиків, вони залишаються під вартою.

    За оцінками поліції, вартість наркотиків «на вулиці» складає близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 221 млн доларів).

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    Біля берегів Британії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну
    Біля берегів Британії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну
    Біля берегів Британії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну
    Фото: NCA/PA Media

    Яхта йшла з Карибського басейну під прапором Ямайки, її перехопили за 80 миль від узбережжя в міжнародних водах завдяки співпраці британських і австралійських відомств.

    До слова, СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків до окупованого Донецька (відео).

    Нагадаємо, правоохоронці викрили наркопритон у Голосіївському районі Києва (фото).

    Також в Одеському порту виявлено партію кокаїну на $10 млн (фото, відео).

    Теги: наркотики Велика Британія
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    Біля берегів Британії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну