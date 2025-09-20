Головна Світ Соціум
Вибух бензовоза у Мехіко: 25 людей загинули

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Внаслідок вибуху 25 осіб загинули, а ще 21 особа перебуває в лікарні з травмами

У Мехіко вибухнула автоцистерна, що перевозила зріджений нафтовий газ, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався в Істапалапі, найбільш населеному районі міста, коли вантажівка, що перевозила близько 50 тис. літрів газу, перекинулася та врізалася в стіну. Розрив цистерни спричинив витік газу, який швидко спалахнув, викликавши вибух і пожежу. Вогонь охопив близько 30 транспортних засобів, що були поблизу.

Міністерство охорони здоров’я Мехіко підтвердило, що внаслідок вибуху 25 осіб загинули, а ще 21 особа перебуває в лікарні з травмами. Рятувальники та медичні служби продовжують працювати на місці події.

Інцидент викликав обурення серед мешканців Мехіко та критику стану безпеки на автомагістралях країни, зокрема щодо транспортування небезпечних вантажів і технічного обслуговування доріг. Окремо відзначено, що вибух спричинив додаткові проблеми для жителів околиць міста, де через тривалі поїздки на роботу виникають складнощі.

Серед постраждалих є дворічна дівчинка, яка була доставлена до лікарні в США для подальшого лікування. Щонайменше 11 неповнолітніх також постраждали, отримавши медичну допомогу на місці.

Попередні розслідування міської влади вказують на перевищення швидкості та відсутність необхідної кваліфікації у водія вантажівки як можливу причину аварії. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT.

Теги: вибух вантажівки Мексика

