ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень

Росія розраховує на весняне зростання попиту

Країни-члени альянсу ОПЕК+ схиляються до рішення про відновлення поступового збільшення видобутку нафти, починаючи з квітня 2026 року. Головними чинниками для такого кроку стали очікуваний пік літнього споживання та утримання ціни на нафту марки Brent на рівні шестимісячного максимуму через напруженість у відносинах між США та Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання в ОПЕК+, група готується розморозити план збільшення видобутку, який був призупинений на період січень–березень 2026 року через сезонне падіння попиту.

У 2025 році вісім країн (зокрема Саудівська Аравія, Росія та ОАЕ) вже збільшили квоти на 2,9 млн барелів на добу.

Наразі у планах повернути частку ринку, оскільки літній сезон традиційно потребує більших обсягів палива.

Незважаючи на прогнози щодо надлишку пропозиції, ціни на світовому ринку залишаються високими:

Нафта марки Brent торгується близько $68 за барель.

У січні ціна сягала відмітки $71,89, що стало максимумом за пів року на тлі геополітичної нестабільності навколо Ірану.

ОПЕК прогнозує, що попит на нафту у 2026 році буде на 600 тис. барелів на добу вищим, ніж торік. Російська сторона активно підтримує ідею збільшення видобутку. Віце-прем'єр РФ Олександр Новак підкреслив, що «починаючи з березня та квітня, попит поступово зростає», що має забезпечити баланс на ринку.

Нагадаємо, серед російських високопосадовців Кремль поширив документ із пропозиціями щодо ймовірного широкого економічного партнерства з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Москва представила документ, в якому виписано сім пунктів, у яких економічні інтереси Росії та США можуть збігатися після укладення угоди про припинення війни РФ проти України.