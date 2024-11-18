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На Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинули понад 140 тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинули понад 140 тварин
Вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин
фото: ДСНС

Загальна площа пожежі склала 700 кв.м

У селищі Єлизаветівка Дніпровського району на Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинуло більш як 140 свійських тварин. Про це повідомило Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області України в Дніпропетровській області. 

Зазначається, що минулої ночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Соборна селища Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району горить конеферма. 

Внаслідок займання загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин
Внаслідок займання загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин
фото: Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин.

«Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. Внаслідок займання загинуло понад 140 голів різних свійських тварин», – йдеться в дописі.

Внаслідок займання загинуло понад 140 голів різних свійських тварин
Внаслідок займання загинуло понад 140 голів різних свійських тварин
фото: Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Вогнеборці ліквідували пожежу. Залучали 21 рятувальника та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 16 листопада на столичному ринку «Десна», що на вулиці Миколи Кибальчича в Києві, спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 18 листопада у Голосіївському районі Києва вночі загорілась квартира у 16-поверхівці. Одну потерпілу після огляду госпіталізували з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Також з вогню винесли переляканого кота. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: пожежа тварини Дніпропетровщина фермерство

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