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Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник
фото: Харківський національний університет ім. Каразіна

За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись

Бабак Тимко III із Харківщини зробив прогноз щодо весни 2025 року. Як це відбувалося, розповіли в Харківському національному університеті імені Каразіна.

За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку.

Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну фото 1

«Університетський віщун бабак Тимко ІІІ теж не спить і поводиться досить активно. У такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах йому вкрай небезпечно. Отже, Тимко здійснив віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району», – пояснили у виші.

Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну фото 2

Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник: «Цього року весна нікуди не виходила. Вона в нас є і буде, але ще можуть бути невеличкі морози, і сніжок може вкрити землю».

«Віримо, що ця весна буде не тільки теплою, а й сповненою щасливих новин, і вже наступного року ми всі разом розбудимо Тимка під мирним українським небом!», – кажуть у виші.

Нагадаємо, 2 лютого в Україні та світі відзначають День бабака. В цей день люди намагаються за поведінкою бабаків визначити: якою буде весна та коли вона прийде. Якщо бабак виходить з нори і не бачить своєї тіні, очікується тепла і рання весна.

 

 

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Теги: Харків тварини весна погода

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