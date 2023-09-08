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У Чорногорії декілька людей лежать на килимах уже 20 днів: причина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Чорногорії декілька людей лежать на килимах уже 20 днів: причина
Приз за перемогу – €1000
фото з відкритих джерел

Мешканці Чорногорії змагаються за титул «найледачішого громадянина»

У Чорногорії семеро людей лежать на килимках уже 20 днів: вони змагаються за звання «найлінивішого громадянина» у сатиричному конкурсі, який щорічно проводять у курортному селищі Брезна на півночі країни. Про це повідомляє CNN.

На тогорічних змаганнях встановили рекорд лежання у 117 годин (майже 5 діб). Але цьогоріч учасники конкурсу пролежали вже понад 463 годин (понад 20 діб) і заявили, що мають намір продовжувати.

Спочатку за титул «найлінивішого громадянина» змагалася 21 людина, але наразі учасників залишилося лише семеро.

Правила забороняють стояти та сидіти – за це людину негайно дискваліфіковують. Але учасникам дозволяється мати 10 хвилин кожні вісім годин, щоб сходити в туалет. Учасники також можуть читати та використовувати мобільні телефони чи ноутбуки.

«Ми всі почуваємося добре, чудово, проблем зі здоров’ям немає, нас балують, нам залишається лише лежати», – сказала 38-річна чемпіонка 2021 року Дубравка Аксіч.

Конкурс був започаткований у Чорногорії 12 років тому. Організатор Радоня Благоєвич розповів, що метою було висміяти популярний міф, який називає чорногорців ледарями. Приз за перемогу – €1000.

Нагадаємо, що нещодавно у світі відзначали день боротьби з прокрастинацією. Психологи вважають, що відкладання важливих справ до останньої хвилини є джерелом численних проблем – від низьких оцінок в школі до труднощів з кар’єрою та здоров’ям. Тому подоланню цієї звички присвячена спеціальна подія – День боротьби з прокрастинацією, який відзначається щороку 6 вересня.

Теги: конкурс Чорногорія

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