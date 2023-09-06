6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

6 вересня категорично заборонено лихословити, лаятися та сваритися

6 вересня за новим стилем церква відзначає велике православне свято Михайлове диво. Крім того, 6 вересня відзначається День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День читання книги та День боротьби з прокрастинацією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні

6 вересня відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. Це професійне свято було встановлене нещодавно Кабінетом Міністрів України лише у 2021 році.

Ця подія присвячена вшануванню та відзначенню ролі працівників, які забезпечують ефективне та якісне надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу. Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) спрощують доступ до державних послуг, зменшуючи бюрократичні бар’єри та прискорюючи процедури отримання документів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День читання книги

6 вересня у США відзначають День читання книги (National Read a Book Day).

Хоча започаткування Національного дня читання приписують Сполученим Штатам Америки, деякі аспекти історії його виникнення залишаються оповитими таємницею. Популярність таких подій часто виходить за межі держаних кордонів і поширюється світом. Світом, що любить читати. Світом, що відчуває брак часу для читання. Усі календарні події протягом року, що привячени книгам та читанню, мають шалену підтримку у суспільстві. Тож сьогоднішній день є ідеальним шансом виділити невелике вікно часу для того, щоб надолужити пропущене в наших списках літератури.

День боротьби з прокрастинацією

Психологи вважають, що відкладання важливих справ до останньої хвилини є джерелом численних проблем – від низьких оцінок в школі до труднощів з кар’єрою та здоров’ям. Тому подоланню цієї звички присвячена спеціальна подія – День боротьби з прокрастинацією, який відзначається щороку 6 вересня.

Яке сьогодні релігійне свято

6 вересня в церковному календарі – день пам’яті архангела Михаїла або Михайлове чудо. В церковній традиції архангела Михаїла шанують як очільника святого ангелівського війська, яке стоїть на сторожі Божого закону. Його також називають захисником душ покійників, тому що він переніс душі Авраама та Діви Марії після смерті. Вважається, що Михаїл охороняє ворота до раю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До архангела Михаїла віряни звертаються з молитвою для зцілення від різних недуг. Пов'язано це з тим, що його шанують як переможця злих духів.

Що не можна робити цього дня

Заборонено лихословити, лаятися та сваритися.

Не можна фізично працювати, краще цей день присвятити молитвам.

Не дозволено давати чи брати гроші в борг, можна зіткнутися з фінансовими проблемами.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода – на тривалу осінь;

на деревах вранці видно іній – чекайте на сніжну зиму;

листя з осики падає «обличчям» догори – зима буде холодною, а якщо на виворітний бік – теплою;

ввечері хмари синього кольору – скоро зміниться погода;

вранці туман – чекайте на потепління.

У народному календарі 6 вересня називають Михайлове чудо або диво. Вважалося, якщо цього дня працювати, то може статися біда. Наші предки починали варити від Михайла медовуху – питний мед. Також 6 вересня влаштовували мирські братчини, під час яких вирішувалися важливі справи, суперечки між сусідами. Після цього обов'язково розважалися на бенкеті, при чому кожен приносив якусь певну страву. Вже могли починатися перші заморозки, а тому селяни звертали увагу на погоду.

Пам’ятні дати 6 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 вересня:

1716 рік – у Бостоні закінчується будівництво першого американського маяка;

1770 рік – починається будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виростає місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя);

1776 рік – під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle проводить першу у світі підводну атаку;

1819 рік – Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 рік – у Манчестері відкривають першу безкоштовну бібліотеку Великої Британії;

1873 рік – створюють Шотландську федерацію футболу, одну з найстарших у світі;

1885 рік – Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголошують про своє об'єднання;

1891 рік – зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміґрації до Канади;

1928 рік – затверджують новий український правопис («скрипниківський«), що діяв до 1933 року;

1939 рік – Третій Рейх окуповує Краків;

1952 рік – у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1968 рік – під час запису так званого «Білого альбому» Бітлз Ерік Клептон записує гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps;

1974 рік – офіційне відкриття АЕС «Козлодуй» у Народній Республіці Болгарія;

1989 рік – через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримують листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі;

2007 рік – Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби»;

2022 рік – початок контрнаступу України в Харківській області;

2022 рік – Ліз Трасс стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Георгій, Петро.