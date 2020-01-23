У Держдепі пояснили запровадження обмежень на «пологовий туризм» в США



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«Індустрія пологового туризму міцно пов'язана з кримінальною активністю», - заявили в Держдепі

Вагітні жінки, які подають заяви на отримання туристичної візи, зобов'язані довести, що у них є конкретна причина для візиту в США крім пологів

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела нові правила отримання туристичної візи з метою обмежити «пологовий туризм».

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до розпорядження Державного департаменту, яке набуде чинності 24 січня, вагітні жінки, які подають заяви на отримання туристичної візи, зобов'язані довести, що у них є конкретна причина для візиту в США крім пологів, наприклад, медична необхідність.

У Держдепартаменті пояснили, що нові правила спрямовані на усунення загроз національній безпеці, включаючи незаконну діяльність, пов'язану з індустрією «пологового туризму».

«Індустрія пологового туризму міцно пов'язана з кримінальною активністю, що відображено в судових процесах федерального рівня. Закривши цю лазівку, ми захистимо США від створених цією практикою загроз національній безпеці», - заявили в Держдепі.

Жоден закон в США не забороняє іноземкам в'їжджати до Сполучених Штатів для пологів. І критики стурбовані, що нові правила можуть стати причиною для дискримінації.

За оцінками близького до апарату Дональда Трампа Центру дослідження імміграції, щорічно на території США народжується приблизно 33 тисячі дітей іноземців.

Раніше цього тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки планують посилити правила видачі туристичних віз для іноземок, які приїжджають в США народжувати дітей.

Також глава Білого дому Дональд Трамп планує розширити список країн, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США.