Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї

Зміни до законодавства має розглянути парламент

Уряд Фінляндії планує скасувати давню законодавчу заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Йдеться про зміни до закону про ядерну енергетику, ухваленого у 1987 році. Документ забороняє імпорт, виробництво, володіння та детонацію ядерних вибухових речовин на території країни.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що запропонована поправка потрібна для повноцінної участі країни в оборонній системі НАТО.

«Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО», – сказав він.

Зміни до законодавства ще має розглянути парламент, однак правляча коаліція має там більшість.

До слова, Російська Федерація зміцнює свої стратегічні обʼєкти в Арктиці та будує нові вздовж кордону з Фінляндією.

Як повідомлялося, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо пʼятої статті Статуту НАТО.