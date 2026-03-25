Президент Латвії підтвердив, що на території країни впав український дрон (фото)

Едгарс Рінкевичс заявив, що дрон, який залетів з території РФ і потім розбився на латвійській території, був українським

На території Латвії зафіксовано падіння безпілотного літального апарату українського походження. Президент країни Едгарс Рінкевичс офіційно підтвердив цю інформацію, наголосивши, що інцидент не несе загрози національній безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

За словами президента Латвії, інформація, що є в розпорядженні латвійських служб, дозволяє підтвердити: дрон, що залетів, був українським.

«Безпілотник був частиною операції, координованої Україною, проти об'єктів на території Росії», – сказав Рінкевичс. Він також додав, що цей інцидент підтвердив теперішній пріоритет: зміцнення протиповітряної оборони, особливо на кордоні.

фото: Publicitātes foto

«На жаль, ми не можемо виключити повторення таких інцидентів і в майбутньому. І це вимагає від Збройних сил, від Міністерства оборони, від служб Міністерства внутрішніх справ ще більше зосередитися на тому, як уже зараз розвивати систему, яка не буде дорогою, але дозволить нейтралізувати дрони», – сказав президент.

фото: Publicitātes foto

Президент Латвії також заявив, що поки не вважає за потрібне скликати позачергове засідання Ради з питань національної безпеки, і зазначив, що потрібно продовжувати роботу над зміцненням протиповітряної оборони.

«Главком» писав, що 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летіли атакувати цілі на території РФ, і він відхилився від курсу. Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь, один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.

