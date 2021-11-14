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    Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу

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    Пташиний грип спалахнув у кількох префектурах Японії - Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу
    Пташиний грип спалахнув у кількох префектурах Японії
    фото з відкритих джерел

    Якщо підозра підтвердиться, то виявлений спалах стане третім за сезон

    Підозра на третій за тиждень спалах пташиного грипу виникла в Японії, повідомило агентство «Кіодо».

    Якщо підозри підтвердяться генетичними аналізами, то спалах стане третім у країні за цей сезон і другим у префектурі Кагосіма. Перший у цьому сезоні випадок пташиного грипу в префектурі Кагосіма був виявлений в суботу. Відстань між двома фермами становить близько 2,5 км.

    На фермі, в якій підозрюють зараження пташиним грипом, знаходяться 11 тис. курей.

    У суботу в Кагосімі були виявлені перші випадки захворювання курячим грипом у цьому сезоні. Було знищено 38,5 тис. птахів. Введено карантин на транспортування курей і яєць в радіусі трикілометрової зони навколо ферми, де були виявлені вогнища захворювання, заборонено вивезення курей і яєць за межі 10-кілометрової зони. Це стало другим спалахом захворювання вуцьому сезоні. Перший стався цього тижня на півночі країни в префектурі Акіта. Тоді довелося знищити понад 140 тис. птахів.

    Спалах пташиного грипу в минулому сезоні осені 2020-весни 2021 став наймасштабнішим в історії країни. Захворювання зачепило більше третини префектур, більш ніж в 50 господарствах було знищено близько 10 млн курей.

    Нагадаємо, раніше у Миколаївській області на території села Великосербулівка Держпродспоживслужба зафіксувала спалах пташиного грипу.

    Повідомляється, що територію села Великосербулівка, Єланецької селищної тергромади Вознесенського району оголошено неблагополучною (епізоотичний осередок) по високопатогенному грипу птиці і встановлено карантин з 12 жовтня 2021 року.

    Пташиний грип – різновид грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливі кури та індички), а також деякі види ссавців. Хворобу спричинюють 16 субтипів вірусу грипу типу А. Вірус ідентифіковано в Італії на початку XX століття. Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом трапився в Гонконзі 1997 року, коли субтип H5N1 спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 осіб, з яких шестеро померли. Захворювання людей збіглися з епізоотією високопатогенного пташиного грипу і їх спричинив той самий субтип, який циркулював у домашніх птахів. Хворі мали тісний контакт з інфікованою домашньою птицею.

    В Україні епідемія пташиного грипу востаннє була зафіксована у 1963-1964 рр. в Харківській і Дніпропетровській областях.

    Хвороба в домашньої птиці перебігає дуже швидко. Буквально протягом 1-2 днів з моменту захворювання вона помирає.

    Раніше в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.

    Теги: Японія грип епідемія птахи вірус
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    Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу