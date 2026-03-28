Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей

glavcom.ua
Іванна Гончар
Популярність преміальної косметики серед дітей і підлітків останніми роками значно зросла
Антимонопольний регулятор Італії вивчає діяльність Sephora і Benefit

Італійські регулятори розпочали розслідування щодо діяльності косметичних брендів Sephora та Benefit Cosmetics через підозри у використанні «прихованих маркетингових стратегій», спрямованих на молодих дівчат. Йдеться про можливий вплив на психічне здоров’я неповнолітніх і формування нав’язливої поведінки у сфері догляду за шкірою. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Антимонопольне управління Італії повідомило, що перевіряє рекламні кампанії засобів догляду за шкірою, зокрема масок, сироваток і кремів проти старіння, які, за попередніми даними, могли бути орієнтовані навіть на дівчат віком до 10 років.

У відомстві зазначили: «Ці практики пов’язані з ширшою проблемою «косметикорексії» – одержимості доглядом за шкірою серед неповнолітніх».

За оцінкою регулятора, бренди, що входять до французької групи LVMH, могли застосовувати «особливо підступну маркетингову стратегію». Вона включає використання дуже молодих мікроінфлюенсерів, які заохочують дітей і підлітків до регулярного та нав’язливого придбання косметики.

У рамках розслідування італійська фінансова поліція провела перевірки в офісах Sephora Italia та інших підрозділах LVMH.

Популярність преміальної косметики серед дітей і підлітків останніми роками значно зросла, що породило явище, відоме як «діти Sephora» – термін, який описує сильну зацікавленість молодих користувачів дорогими косметичними продуктами.

Значну роль у цьому відіграють соціальні мережі, зокрема TikTok та Instagram, де молоді інфлюенсери активно популяризують догляд за шкірою. Раніше компанія Sephora намагалася дистанціюватися від цієї тенденції. Її представники заявляли, що бренд не орієнтується на дитячу аудиторію.

Водночас дерматологи висловлюють занепокоєння через вплив таких практик на дітей. За їхніми словами, дитяча шкіра є більш чутливою, а використання косметики без потреби може призвести до подразнень і підвищеної чутливості в майбутньому. Крім того, надмірна увага до зовнішності в ранньому віці може негативно впливати на психоемоційний стан.

Хоча продаж косметики неповнолітнім не є незаконним, у відомстві наголосили: «Часте та комбіноване використання широкого спектра косметики неповнолітніми без належної обізнаності може бути шкідливим для їхнього здоров’я».

У LVMH заявили, що компанія разом із Sephora та Benefit повністю співпрацюватиме з владою та дотримується чинного італійського законодавства.

Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
