В Парижі біля Ейфелевої вежі зґвалтували українку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Парижі біля Ейфелевої вежі зґвалтували українку
17-річний підліток напав на на 32-річну українку біля Ейфелевої вежі
Поліція оперативно затримала нападника, оскільки почула крики жінки та одразу побігла на допомогу

У ніч на 25 серпня в Парижі, біля Ейфелевої вежі, стався напад на 32-річну українку. Чоловік силоміць затягнув її в кущі на Марсовому полі та зґвалтував. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Parisien.

Поліція оперативно затримала нападника, оскільки почула крики жінки та одразу побігла на допомогу. Затриманий, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, заявив, що він 17-річний громадянин Лівії, але ця інформація ще перевіряється.

Слідчі зазначили, що українка була «напідпитку і не знала французької», через що не змогла одразу пояснити всі обставини події. Її планують повторно допитати для подальшого розслідування. За даними видання, це перший випадок сексуального насильства в цьому районі з осені 2024 року.

Раніше поліція затримала підозрюваного у серії жорстоких нападів на жінок у популярному іспанському курортному місті Коста Кальма. З грудня 2024 року там було скоєно кілька нападів, коли невідомий чоловік проникав у готельні номери і завдавав тяжких травм жінкам, які там проживали. Про це пише «Главком» із посиланням на RMF24.pl.

Слідчі підтвердили, що напади сталися у грудні 2024 року та червні 2025 року – обидва випадки були майже ідентичними. Зловмисник прокрався до готельних номерів, поки жінки перебували всередині, та жорстоко напав на них. Жертви отримали серйозні травми, що потребували госпіталізації.

До слова, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Нагадаємо, в американському місті Лексінгтон, штат Кентуккі, чоловік відкрив стрілянину в церкві, внаслідок чого загинули дві жінки, і ще троє людей отримали поранення.

Стрілець відкрив вогонь по штатному поліцейському під час зупинки транспортного засобу. Після цього він викрав машину і поїхав до баптистської церкви, де продовжив стріляти по парафіянах.

