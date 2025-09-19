У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ
Внаслідок протестів у Парижі були серйозні затримки у роботі громадського транспорту
У Франції відбулися масштабні протести проти урядової політики щодо скорочення бюджетних витрат. За інформацією RFI, Le Monde та Le Figaro, на вулиці вийшло понад 500 тисяч осіб, з них 55 тисяч – лише в Парижі, пише «Главком».
Протести були організовані профспілками, а участь у них взяли представники різних професій, зокрема вчителі, медики, фармацевти, а також працівники залізничного та метрополітенів. Демонстрації стали відповіддю на рішення уряду скоротити державні витрати, що, на думку протестувальників, негативно вплине на соціальні послуги.
Протестувальники вимагають збільшити фінансування громадських послуг, підвищити податки для заможних громадян і скасувати зміни у пенсійній системі. У Франції діє прогресивна система оподаткування, за якою ставка ПДФО зростає з підвищенням доходів. Наприклад, для осіб, чиї річні доходи перевищують 177 тисяч євро, ставка податку складає 45%.
Внаслідок протестів у Парижі були серйозні затримки у роботі громадського транспорту через страйк працівників та перекриті вулиці. По всій країні закривались аптеки через те, що фармацевти відправились на протести. В окремих регіонах Франції закрились школи. За даними міністерства освіти Франції кожен шостий вчитель у країні вийшов на протести.
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив, що вимоги протестувалиників стануть частиною його консультацій з парламентом країни перед затвердженням його кабінету. Він також засудив випадки атак протестувальників на поліцію.
Нагадаємо, за даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готувались до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози. Влада зафіксувала приблизно 250 оголошених зібрань по всій Франції.
