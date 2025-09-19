У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ

Внаслідок протестів у Парижі були серйозні затримки у роботі громадського транспорту

У Франції відбулися масштабні протести проти урядової політики щодо скорочення бюджетних витрат. За інформацією RFI, Le Monde та Le Figaro, на вулиці вийшло понад 500 тисяч осіб, з них 55 тисяч – лише в Парижі, пише «Главком».

Протести були організовані профспілками, а участь у них взяли представники різних професій, зокрема вчителі, медики, фармацевти, а також працівники залізничного та метрополітенів. Демонстрації стали відповіддю на рішення уряду скоротити державні витрати, що, на думку протестувальників, негативно вплине на соціальні послуги.

фото: Reuters

Протестувальники вимагають збільшити фінансування громадських послуг, підвищити податки для заможних громадян і скасувати зміни у пенсійній системі. У Франції діє прогресивна система оподаткування, за якою ставка ПДФО зростає з підвищенням доходів. Наприклад, для осіб, чиї річні доходи перевищують 177 тисяч євро, ставка податку складає 45%.

Внаслідок протестів у Парижі були серйозні затримки у роботі громадського транспорту через страйк працівників та перекриті вулиці. По всій країні закривались аптеки через те, що фармацевти відправились на протести. В окремих регіонах Франції закрились школи. За даними міністерства освіти Франції кожен шостий вчитель у країні вийшов на протести.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив, що вимоги протестувалиників стануть частиною його консультацій з парламентом країни перед затвердженням його кабінету. Він також засудив випадки атак протестувальників на поліцію.

Нагадаємо, за даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готувались до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози. Влада зафіксувала приблизно 250 оголошених зібрань по всій Франції.