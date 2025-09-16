Франція скасує привілеї для колишніх урядовців

Франція скасовує довічні привілеї для ексміністрів та прем’єрів

Уряд Франції оголосив про масштабну реформу, яка покладе край довічним привілеям для колишніх високопосадовців. Цей крок, ініційований прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню, має на меті продемонструвати солідарність з громадянами та посилити довіру до влади. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

«Не можна вимагати від французів зусиль, якщо ті, хто знаходиться на чолі держави, самі їх не докладають. Реформа – це не завжди для інших, тому що це викликає підозри», – заявив Лекорню в інтерв'ю.

Які привілеї буде скасовано?



Досі колишні прем'єр-міністри та деякі міністри мали низку пожиттєвих привілеїв, які тепер будуть обмежені. Серед головних змін:

Особиста охорона: Поліцейська охорона, що надавалася Службою захисту, тепер буде доступна лише протягом трьох років після відставки. Після цього терміну її можуть продовжити лише у випадку реальної загрози життю екс-урядовця.

Автомобіль з водієм: Привілей на довічне користування державним автомобілем з особистим водієм тепер буде обмежено терміном 10 років після закінчення повноважень.

Особистий секретар: Колишні прем'єр-міністри, як і раніше, матимуть право на особистого секретаря протягом 10 років або до досягнення віку 67 років.

Вихідна допомога: Гроші в розмірі 15 тис євро брутто протягом трьох місяців після звільнення з посади поки що залишаються без змін.

Ця реформа є частиною зусиль уряду, спрямованих на оновлення іміджу французьких політиків та відповідь на запити суспільства щодо більшої прозорості та економії державних коштів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від ідеї скорочення державних свят і шукає інші способи стабілізувати бюджет. Він стикається зі складним завданням переконати роздрібнений парламент відновити державні фінанси, особливо після того, як агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг країни.