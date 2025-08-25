Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України

Президент Франції раніше писав: Франція завжди буде поруч із вами

Ейфелева вежа у Франції засвітилася жовто-блакитними кольорами з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Посольство України у Франції.

«Дякуємо Франції, місту Париж, парижанам – ваша солідарність зігріває наші серця та дає нам сили захищати нашу свободу та нашу незалежність!», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою:

«У цей День незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії. За свою суверенність і за свою свободу. За наші спільні цінності та за безпеку нашого континенту. Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами – сьогодні і завтра.»

До слова, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу.

Також ми писали, що на знак солідарності з народом України європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора в День Незалежності.