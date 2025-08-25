Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України
Ейфелева вежа у Франції засвітилася жовто-блакитними кольорами на честь Дня Незалежності України
фото: x.com/ukrinfra

Президент Франції раніше писав: Франція завжди буде поруч із вами 

Ейфелева вежа у Франції засвітилася жовто-блакитними кольорами з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Посольство України у Франції.

«Дякуємо Франції, місту Париж, парижанам – ваша солідарність зігріває наші серця та дає нам сили захищати нашу свободу та нашу незалежність!», – йдеться у повідомленні.

Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України фото 1
фото: x.com/ukrinfra

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою: 

«У цей День незалежності України ми вшановуємо сміливість і відвагу українського народу, який, 34 роки після проголошення незалежності, продовжує боротися проти російської агресії. За свою суверенність і за свою свободу. За наші спільні цінності та за безпеку нашого континенту. Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч із вами – сьогодні і завтра.»

До слова, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу. 

Також ми писали, що на знак солідарності з народом України європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора в День Незалежності.

Читайте також:

Теги: Ейфелева вежа Еммануель Макрон День Незалежності Париж Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо відреагував на заяву Макрона
Штати відкинули план Макрона про визнання палестинської держави
25 липня, 05:32
Значну частину розмови було присвячено євроінтеграційному шляху України
Зеленський та Макрон обговорили посилення ППО та виробництво дронів
27 липня, 15:43
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні приєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
17 серпня, 13:57
Головні новини ночі проти 19 серпня
Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
19 серпня, 05:51
Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
19 серпня, 13:38
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Токаєв побажав громадянам України миру та благополуччя
Президент Казахстану привітав Зеленського та побажав зберегти території
Вчора, 09:36
Зустріч стане нагодою підбити підсумки недавньої зустрічі європейських лідерів у Вашингтоні
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
Вчора, 12:56
Парк розваг Tyrovol у Франції
Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію дітей
23 серпня, 16:47

Політика

Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України
Ейфелева вежа у Франції засяяла жовто-синіми кольорами до Дня Незалежності України
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
Путін полетить на саміт до Китаю
Путін полетить на саміт до Китаю
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
65K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
8562
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
6830
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4083
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua