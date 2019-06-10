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    У світі

    У Гаазі починаються слухання за позовом України проти Росії

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    Судове засідання транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин - У Гаазі починаються слухання за позовом України проти Росії
    Судове засідання транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин

    Першою о 10 ранку за місцевим часом виступатиме Росія, завтра о 10:00 виступатиме Україна

    У Гаазі 10-14 червня Постійна палата третейського суду проведе слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

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    Першою о 10 ранку за місцевим часом виступатиме Росія. Вже завтра, теж о 10:00, виступатиме Україна. Слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин.

    Другий раунд починається 13 червня. Цього дня виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, - Україна.

    Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в тій самій будівлі Палацу миру, що й Міжнародний суд ООН.

    Як повідомлялося, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

    У травні 2017 року відбулося перше процедурне засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

    Нагадаємо, 4 червня Україна представила свою позицію за позовом проти Росії.

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